Maria Ommegang trekt opnieuw door Poperingse straten én zoekt hulp

Poperinge Maatrege­len tegen blootstel­ling aan PFAS in Poperinge: “Gebruik geen putwater voor moestuin”

De Vlaamse regering besliste in juni 2021 om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet daarom recent in Poperinge een bodemonderzoek uitvoeren op de brandweersites in de Doornstraat en in de Haringestraat. Verdere onderzoeken op de site van de voormalige kaarsenfabriek Dezillie in de Diepemeers en op de site Eurofreez in Proven lopen nog. Uit voorzorg legt het Agentschap Zorg en Gezondheid nu al enkele maatregelen op.

21 april