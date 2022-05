Manou (24) pakt uit met SPORTIV: ontprikkelen en sporten

ReningelstDe jonge onderneemster Manou Blanckaert (24) heeft SPORTIV uit de grond gestampt. SPORTIV vind je in Reningelst, waar het oude KBC kantoor vroeger was gelegen. Naast de personal training zijn er groepstrainingen. Het is een een plaats waar je kan ontprikkelen en alle drukte van de dag kan loslaten.

“Mijn ondernemerskriebels zijn begonnen toen ik verder ging studeren na mijn middelbare school. Toch werden de eerste zaadjes van dit concept eigenlijk al gepland toen ik 18 jaar was. Als jong volwassen denk ik dat we allemaal wel te maken hadden met onzekerheden over ons lichaam. Dat had bij mij enorm veel effect op mijn mentale welzijn”, zegt de jonge onderneemster Manou Blanckaert (24), zaakvoerster van SPORTIV Reningelst. “In mijn laatste middelbaar drukte ik de noodknop in en zocht hulp om hieraan te werken. Op dat moment nam ik ook de stap om te beginnen fitnessen, en die stap veranderde mijn hele visie over liefde voor je lichaam en geest.” Manou kreeg de sportmicrobe te pakken. “Al snel vond je me bijna dagelijks terug tussen de fitnesstoestellen. De spiegels in de fitness waren voor mij vaak een confrontatie, om terug te durven kijken naar mezelf zoals ik was. Door krachttraining voelde ik me niet alleen lichamelijk sterker worden, maar ook mentaal kreeg ik een positieve boost. Het werd voor mij al snel duidelijk dat ik met mijn opleiding secretariaat-talen in het middelbaar toen niets verder wou doen. Ik wilde iets gaan betekenen voor het welzijn van de mens”, vertelt Manou.

Ze ontdekte de nieuwe bacheloropleiding ‘wellbeing- & vitaliteitsmanagement’ aan de hogeschool VIVES KORTRIJK. In 2018 studeerde ze als eerste af. “Ik startte tijdens mijn bacheloropleiding als student-zelfstandige op met een eigen massage- en coachingspraktijk in Kemmel. Dat combineerde ik ook met nog een opleiding orthomoleculair therapeut. Ik organiseerde er ook vaak welzijnsworkshops en trok soms de mooie natuur van Heuvelland in”, vertelt de gedreven 24-jarige.

Women only workout

Enkele maanden geleden kreeg Manou de kans om terug aan de slag te gaan binnen de bewegingsbranche. “Ik moet toegeven dat ik mijn sportritme wat kwijt was geraakt de afgelopen tijd. Door deze kansen voelde ik dat mijn hart terug sprongetjes begon te maken. Ik besliste te stoppen met mijn thuispraktijk en mij volledig te focussen op mijn nieuw project. De klanten uit mijn praktijk waren vooral vrouwen. De nood was hoog om voor hen iets creëren en zo ontstond SPORTIV, een women only workout studio die vrouwen fysiek fitter en mentaal sterker maakt. Geen klassieke fitness, maar een plek waar deskundige, persoonlijke, motiverende aanpak centraal staat”, legt Manou uit.

Bij SPORTIV kan je ontprikkelen en alle drukte van de dag kan loslaten. “We leven nogal in een maatschappij waar er heel veel prikkels zijn en de druk bij vrouwen soms enorm hoog kan liggen. Een drukke job combineren of carrière willen maken, een gezin hebben, schoonheidsidealen nastreven. Door die drukte verliezen we vaak het contact met ons lichaam en ons gevoel. Bij SPORTIV willen we net het omgekeerde creëren. Hier kom je terug in je lichaam door bewust bewegen, hier kom je tijd maken voor jezelf, en het belangrijkste hier leer je terug houden van je lichaam. Waarin je sporten niet meer als verplichting ziet, maar wel als een deel van jouw levensstijl.”

Groepstrainingen

Samen sporten met andere vrouwen motiveert, daar zijn ze bij SPORTIV van overtuigd. “Naast de personal training spreekt onze groepstrainingen ook enorm aan. Onze groepstrainingen zijn echt aangepast op maat van de vrouw.” Op dit moment werkt SPORTIV al samen met conditiecoach & personal trainer Ine, zwangerschapsyogadocente Sophie en binnenkort vervoegd een diëtiste het team. “Toen ik bekendmaakte dat ik ging starten met SPORTIV ontplofte mijn mailbox. Ik had nooit gedacht dat er meteen zoveel reactie op zou komen. Het werd dus heel duidelijk dat vrouwen echt op zoek zijn naar een rustige, veilige plek om te sporten, waar je gewoon jezelf mag zijn. Daarom ben ik ook nog steeds op zoek naar samenwerkingen met andere ondernemende vrouwen, die dezelfde visie dragen van SPORTIV. Bij deze dus een warme oproep aan mijn mede vrouwelijke ondernemers.”

Health & Lifestyle shop

Stilaan maakt SPORTIV plannen om ook een health & lifestyle shop te creëren. “Er komt binnenkort ook een heel fijn aanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen. Ik kijk enorm uit om SPORTIV komende jaren verder uit te bouwen tot een echte plek van welzijn! Het is mogelijk om een gratis intake bij ons in te plannen. Tijdens een intake nemen wij jou mee doorheen ons verhaal en aanbod en luisteren we naar jouw sportwens.” Op dit moment werkt SPORTIV enkel op afspraak. Via www.sportiv-reningelst.be kan je een SPORTIV account aanmaken om jouw afspraak in te plannen.