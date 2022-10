Man onder invloed belandt in gracht: rijbewijs ingetrokken

Ieper/Lo-Reninge Oudste inwoner van de Westhoek laat herfstprik plaatsen: “Waarom zou ik dit niet doen?”

De 108-jarige (!) Godelieve Voet uit Lo-Reninge ging donderdag voor de 5de keer langs in het Vaccinatiecentrum Westhoek in Ieper. Het kranige oudje is daarmee een voorbeeld voor mensen die nog twijfelen hun herfstbooster te halen. “Ze is er nog nooit ziek van geweest”, zegt haar kleinzoon.

20 oktober