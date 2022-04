Maatregelen tegen blootstelling aan PFAS in Poperinge: “Gebruik geen putwater voor moestuin”

PoperingeDe Vlaamse regering besliste in juni 2021 om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet daarom recent in Poperinge een bodemonderzoek uitvoeren op de brandweersites in de Doornstraat en in de Haringestraat. Verdere onderzoeken op de site van de voormalige kaarsenfabriek Dezillie in de Diepemeers en op de site Eurofreez in Proven lopen nog. Uit voorzorg legt het Agentschap Zorg en Gezondheid nu al enkele maatregelen op.

Niet alleen chemiereus 3M is verantwoordelijk voor de verspreiding van de mogelijk kankerverwekkende PFAS-stoffen. Ook blusschuim kon tot tien jaar geleden PFAS bevatten. Daarom werd in Poperinge beslist om de sites waar vroeger brandblusoefeningen zijn gebeurd en waar er branden geblust zijn geweest te onderzoeken. “Op de site van de voormalige kaarsenfabriek hebben er meer dan 40 jaar geleden een aantal grote industriële branden plaatsgevonden waarbij PFAS-houdend blusschuim werd gebruikt”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Ook bij de frietfabriek Eurofreez in Proven werd in het verleden het blusschuim gebruikt. Daarom werd ook deze site opgenomen.”

Verder onderzoek

De nodige maatregelen werden genomen toen de stad de adviezen van Zorg en Gezondheid kreeg en ook de omwonenden werden geïnformeerd. “OVAM doet volop metingen in heel Vlaanderen, op alle sites waar een vermoeden is van verhoogde PFAS-aanwezigheid. Op verschillende meetpunten stelden ze verhoogde waarden vast. Op de brandweersite Doornstraat zijn de bodem en het grondwater verontreinigd. Verder bodemonderzoek is nodig om na te gaan of er een risico is voor mens en milieu. De meetresultaten aan de brandweersite van Roesbrugge tonen geen ernstige verontreiniging aan. De sites van de kaarsenfabriek in de Diepemeers en Eurofreez in Proven worden momenteel nog onderzocht”, aldus Dejaegher.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert toch op alle sites enkele voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan PFAS te beperken. Het Agentschap waarschuwt vooral voor het gebruik van grondwater, en legt de nadruk op gevarieerde voeding en voldoende hygiëne.

Een brief met meer uitleg werd gestuurd naar de inwoners die in een straal van 100 meter rond de sites wonen. “Wie in een straal van 500 meter rond de brandweersite in de Doornstraat woont, krijgt de aanbeveling om geen putwater te gebruiken als drinkwater of om te koken, een zwembad te vullen of een moestuin water te geven. Je mag putwater wel gebruiken om bijvoorbeeld je auto te wassen, je toilet door te spoelen of sierplanten water te geven, maar het is duurzamer om daarvoor regenwater te gebruiken.” Het volledige overzicht met maatregelen op www.poperinge.be/pfas.