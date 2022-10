Loods van groentebedrijf mét inboedel uitgebrand in Reningelst: “Maar we kunnen verder”

ReningelstIn Reningelst (Poperinge) brak in de nacht van maandag op dinsdag brand uit in de loods van een landbouwbedrijf. De loods en de volledige inboedel gingen in vlammen op. Er raakte niemand gewond. “De materiële schade is groot maar we kunnen verder doen”, aldus eigenaar Luc Sohier.

De eigenaars merkten rond middernacht de brand op. “De elektriciteit viel uit en we hadden meteen door dat er iets gaande was”, vertelt Luc Sohier. Hij runt het groentebedrijf De Gezoende Plekke - dat verse groenten produceert voor de veiling - samen met zijn echtgenote Kristien Montaigne.

Volledig scherm Het materiaal uit de loods, waaronder een tractor, moest met een Manitou naar buiten gehaald worden na de brand in de loods in Reningelst. © LSI

Toen de brandweer van de zone Westhoek arriveerde was er veel rook en sloegen de vlammen al door het dak van de loods in de Baljuwstraat. Versterking van enkele tankwagens werd ingeroepen om voldoende watervoorraad te krijgen op de hoeve, die honderden meters van de openbare weg ligt. De brandweer van de zone Westhoek kreeg de brand vrij snel onder controle maar kon niet vermijden dat de loods zware schade opliep en ook de inboedel, waaronder 2 tractoren, een kar, landbouwmachines en een koelcel vernield raakten. Tot diep in de nacht bleef men in de weer om met een Manitou alle materialen en stro uit de loods te halen en af te blussen. Pas rond 6.30 uur konden de brandweermannen naar huis terugkeren.

Volledig scherm De loods van de afgelegen hoeve brandde volledig uit in Reningelst. © LSI

Over de oorzaak is voorlopig nog geen duidelijkheid. “Een expert moet nog ter plaatse komen”, weet Luc Sohier. “Het is vooral materiële schade. Productie is er niet verloren. De loods werd vooral als stockageruimte en ruimte voor de koelcel gebruikt. Maar we zijn erg geschrokken. We zijn nog altijd aan het bekomen. Maar het bedrijf kan verder. We konden al op veel steunbetuigingen van collega-landbouwers rekenen. Zij boden aan dat we hun machines mogen gebruiken indien nodig. Dat doet wel deugd.”

Kristien Montaigne is initiatiefneemster van de Buurderij in Ieper in de turnzaal van de kleuterschool in de Oude Veurnestraat, waar gezonde en lokale producten van verschillende landbouwers vers van het veld worden samengebracht en geleverd, na online bestelling. “De brand zal geen effect hebben op haar engagement daar”, aldus nog Luc.

