Lokaalmarkt bij meubelmaker Vareno: “Onze toonzaal staat open voor regionale handelaars”

“De reden waarom wij dit doen, is dat we merken dat sommige lokale zelfstandigen het momenteel niet gemakkelijk hebben en de vooruitzichten vaak niet zo rooskleurig zijn”, zegt Valerie Debal van Vanero. “Ook wij voelen dat klanten voorzichtiger zijn en een meer afwachtende houding aannemen.” Bij Vanero willen ze echter niet bij de pakken blijven zitten. “Daarom het idee om in de 2de week van november een driedaagse avondopening in onze toonzaal te organiseren. We zagen het breder dan dat en hebben andere West-Vlaamse ondernemers gecontacteerd om gezamenlijk naar buiten komen onder de insteek ‘Koop Lokaal, Winkelhier’. Onze toonzaal staat open voor regionale handelaars om de bezoekers op éénzelfde locatie met hun producten of diensten te laten kennismaken.”