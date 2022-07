Lieven Van Vaerenbergh brengt Franse chanson in café Het Mysterie

Ieper Is derde passage reuzenrad in centrum Ieper de passage te veel?

“Het rad kwam in 2017 voor eerst naar de stad en was een groot succes”, aldus raadslid Peter De Groote. “In 2018 merkten we al een mindere kaartenverkoop van 50 procent. Wij waren ervan overtuigd dat een derde keer de keer te veel zou zijn. Of misschien moest het op een andere plaats hebben gestaan. Het stadsbestuur lanceerde voor dit jaar gratis tickets, wat een goed idee was.”

14 juli