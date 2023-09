LEVENSVERHAAL. Poperingenaar Guido (71) ondergaat euthanasie op zijn verjaardag: “Hij wilde ons niet meer tot last zijn”

Ieper weer in de ban van de Toogheda­gen: “Blijven inzetten op lokaal kopen”

Van 8 tot 11 september zijn Ieper en deelgemeenten weer in de ban van de Tooghedagen. “Bij de start van het nieuwe schooljaar is dit het moment bij uitstek om kennis te maken met de nieuwste collecties bij onze Ieperse handelaars”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Met ‘Handelaar in de kijker’ lanceren we een nieuw initiatief.”