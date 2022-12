LEVENSVERHAAL. Op zijn 98ste hielp hij 130.000 euro ophalen voor Talbot House, nu is oorlogsveteraan George overleden, vlak voor zijn 101ste verjaardag



PoperingeIn juni vierde George Sutherland nog zijn eeuwfeest in het Talbot House in Poperinge, nadat alles een half jaar was uitgesteld door corona. Zijn 101ste verjaardag haalde de WO II-veteraan helaas niet meer. George was in Poperinge, maar ook ver daarbuiten, een gekend figuur. Twee jaar geleden deed hij nog een voettocht om het in nood verkerende Talbot House een hart onder de riem te steken, een onderneming die werd beloond met een koninklijke audiëntie. “Zijn vastberadenheid, zijn vriendschap en zijn trots typeren hem nog het meest van al als een echte Talbotousian.” Het opmerkelijk levensverhaal van een opmerkelijk man.