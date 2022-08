Lekker Westhoeks op de Grote Markt: “Meer dan 30 soorten bier op de kaart”

Ieper Personeel stadhuis Ieper haalt opgelucht adem na incident met messentrek­ker: “Hij richtte het grote mes op zichzelf”

“De man had wellicht geen kwade bedoelingen, maar zoiets verwacht je toch niet in een stadhuis.” Algemeen directeur van de stad Ieper Stefan Depraetere looft de reactie van het personeel en de politie nadat donderdagvoormiddag een gewapende man met een mes het onthaal van het stadhuis binnen stapte. De man uit Togo had een brief bij, waaruit zijn beweegreden zou blijken. Hij zal gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling, een beschermingsmaatregel voor zichzelf en de maatschappij.

18 augustus