LEKKER LOKAAL: Brunchen bij Mazarine

Ieper Nieuwe versie stadspel Urban Hunt getest: “300 procent aan te bevelen”

De toeristische dienst van Ieper liet deze week de nieuwe versie van het stadspel Urban Hunt testen door Ieperse logiesverstrekkers. In tegenstelling tot vroeger moeten de deelnemers niet meer op zoek naar stickers, maar verloopt alles via de smartphone. “Leuk is dat het spel ook in het Engels kan worden gespeeld.”

28 april