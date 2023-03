Lek in middendrukleiding: drietal bedrijven in omgeving sportzone tijdje ontruimd

Joeri overleed 10 jaar geleden en dat ‘vieren’ zijn vrienden: “Wie met hem uitging, had de dag erna een straf verhaal te vertellen”

Het is deze maand tien jaar geleden dat Joeri Decuypere (27) uit Geluveld verongelukte. Reden genoeg voor een ‘feestje’, vinden zijn zus en vrienden. “Een feestje om te tonen dat vriendschap altijd blijft bestaan en het leven gevierd moet worden”, zegt zus Evi. “Mijn broer had het zelf zo gewild, dat we herinneringen zouden ophalen tijdens een feest, in plaats van te huilen om zijn dood.”