Leerlingen ontmaskerd na valse brandoproep op secundaire school in Poperinge

Ieper Franky (57) in hongersta­king omdat zijn Vietnamese echtgenote geen visum krijgt: “Hoever ik dit wil drijven? Dat weet ik niet”

Franky Defauw (57) uit Ieper hoopt door in hongerstaking te gaan de overheid te kunnen bewegen om zijn Vietnamese vrouw Mai (37) alsnog een visum te geven. De man beweert dat de stad Ieper de goedkeuring tegenhoudt, maar volgens schepen Ives Goudeseune is dat nonsens. “Alle overlegpogingen zijn mislukt, omdat er geen communicatie mogelijk is. Het dossier was volledig in orde. Ik begrijp niet dat dit kan?”, aldus de hongerstaker.

2 februari