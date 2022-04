Langhoirs Victorinen brengen de komische productie ‘Desperado’

Het verhaal ‘Desperado’ gaat over vier eenzame mannen, vrienden zogezegd, die samen het weekend doorbrengen in een cowboydorp. “In vol ornaat. In het diepst van hun gedachten zijn het helden van de Far West, in het dagelijkse leven is het heldendom pijnlijk veraf. Van op hun barkruk analyseren ze de wereld, het werk, de vrouwen en ook een beetje zichzelf. Want het zijn mannen van deze tijd, wat wil zeggen dat ze er niet voor terugschrikken om hun diepste emoties bloot te leggen. De voorstelling bevat onverwachte wendingen die je een grijns, misschien zelfs de slappe lach, zullen bezorgen”, vertelt Gregory White, in naam van de Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen. “Desperado houdt het publiek een ongemakkelijke spiegel voor. Want klampen we ons niet allemaal vast aan de illusie dat we best wel speciaal zijn, onbegrepen, miskend en onmisbaar in de samenleving? Wat wij niet allemaal kunnen man…”