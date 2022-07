Kunstenfestival Watou afgetrapt: “Opnieuw meer interactie tussen de kunstinstallaties en het dorp en haar inwoners”

watouWatou is de komende twee maanden opnieuw het mekka voor de kunstliefhebber. Op verschillende plekken verspreid in het dorp en bij Kasteel De Lovie vind je heel verscheidene kunstinstallaties. Opmerkelijk: de kunstenaars verbleven vorige zomer enkele dagen in Watou, zodat ze hun installaties echt op maat van het dorp en de inwoners konden maken. “Deze zomer komen de kunstenaars voor volgend jaar logeren”, klinkt het.

De stad Poperinge nam eind 2019 de organisatie van Kunstenfestival Watou over, nadat vzw Kunst aangaf het festival niet meer te willen organiseren. De eerste editie in handen van de stad werd in de zomer van 2021 op poten gezet. Dat de stad het festival nieuw leven wil inblazen, komt nu bij deze tweede editie helemaal tot uiting.

“Het stadsbestuur kiest ervoor om te investeren in Kunstenfestival Watou en wil de bezoeker laten kennis maken met alle troeven in en rond Poperinge”, zegt schepen Loes Vandromme. “Deze editie biedt namelijk niet enkel kunst en poëzie, maar ook natuur, rust en ontspanning. Dankzij een samenwerking met verschillende partners in de buurt worden bezoekers aangemoedigd om hun bezoek aan het Kunstenfestival te combineren met andere activiteiten in Poperinge en de Westhoek.”

De stad nam James Putnam en Michaël Vandebril onder de arm als curatoren voor beeldende kunst en poëzie. Koen Vanmechelen is inspirator. Hij zette het voortraject ‘Patchwork’ op poten. “In plaats van bestaande kunst hier in Watou neer te zetten naar aanleiding van het Kunstfestival, hebben we kunstenaars naar Watou gehaald vorige zomer”, zegt communicatieverantwoordelijke Kaat Vander roost. “Ze hebben hier enkele dagen gekampeerd in Watou, om kennis te maken met het dorp en de inwoners. Op die manier konden ze het voorbije jaar een installatie maken op maat van Watou. Deze editie zet in op verwevenheid, op interactie tussen het dorp en de kunstenaars, op het samenspel tussen kunst en poëzie.”

“We trekken resoluut de kaart van het experiment”, zegt Vanmechelen. “Niet enkel de wereld heeft het dorp wat te leren, maar ook omgekeerd. Het globale bestaat enkel door de generositeit van het lokale. Met Patchwork nodigen we jonge en oudere kunstenaars uit alle disciplines uit om samen na te denken hoe de volgende edities van Watou eruit kunnen zien, en elkaar te inspireren, bij een tentje en een slaapzak. Het resultaat van die meerdaagse leidde tot een nieuw concept voor het Kunstenfestival: een patchwork van impressies, een niet te voorspellen geheel van verschillende elementen.”

Danielle van Vree zaaide dan weer zomergerst samen met leerlingen van een plaatselijke basisschool op strategische plaatsen: nu vormt dat zomergerst het woord Legacy.

Dat er dit jaar meer interactie is tussen de kunst(enaars) en de lokale bevolking, zie je onder bij de installatie ‘Grenswater’ van Bart Eysink Smeets, die een Vlaamse en Franse boer liet meewerken aan deze grensoverschrijdende performance. Danielle van Vree zaaide een tijd geleden dan weer zomergerst samen met leerlingen van een plaatselijke basisschool: nu vormt dat zomergerst het woord Legacy.

Inspirator Vanmechelen heeft de voorbije maanden al de kunstenaars geselecteerd uit vele tientallen kandidaturen die volgend jaar een plaats krijgen in het Kunstenfestival. Ook zij komen een paar dagen ‘logeren’ in Watou ter voorbereiding van hun bijdrage volgend jaar. “Ik denk dat we dat toch wel uniek mogen noemen, dat we kunstenaars drie dagen lang onderdompelen in ons dorp om hen te inspireren”, zegt schepen Vandromme.

Watou 2022 - Sense of Place gaat door van zaterdag 2 juli tot en met zondag 4 september 2022. Elke week van woensdag tot maandag kan het publiek genieten van kunst en poëzie op verschillende locaties in Watou en Kasteel De Lovie.

