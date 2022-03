Kunstenfestival Watou 2022 zet in op interactie tussen dorp en kunstenaars: “Poëzie en kunst zit in het DNA van Watou”

“De kunstwerken in Watou werden dit jaar gekozen om hun link met Watou. Elk werk vertelt op directe wijze hoe geëngageerd de kunstenaars omgingen met de locaties die ze hebben bezocht. En hoe ze begrip en waardering tonen voor de lokale cultuur en tradities. Een kunstwerk dat in de openbare ruimte wordt opgesteld, moet locatie-specifiek zijn. Met andere woorden, het moet ‘plaatsgevoel’ hebben – in het Engels: Sense of Place. Locatiespecifieke kunst helpt de grenzen weg te gommen tussen realiteit en verbeelding, tussen het politieke en het poëtische”, vertelt curator James Putnam. “Kunstenfestival Watou is de plaats waar kunst, poëzie, architectuur, ruimtelijke ordening en landschap elkaar vinden. De missie van het festival is te focussen op kruisbestuivingen: op de dialoog tussen de lokale en de artistieke gemeenschap, en op de wisselwerking tussen kunst en poëzie.“ Curator Putnam selecteert, vanuit dit plaatsgevoel, ook een aantal bestaande werken voor Watou 2022, van onder andere Koen Vanmechelen en Gavin Turk.