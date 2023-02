Koninklijke Poperingse harmonie Sint-Cecilia schenkt opbrengst warmste repetitie aan palliatieve eenheid Jan Yperman Ziekenhuis: “Die mensen doen gouden werk”

Nieuwe Grensleie­fiets­rou­te voorge­steld: “57,8 kilometer fietsple­zier”

De nieuwe fietsroute ‘Grensleiefietsroute’ is officieel voorgesteld. De nieuwe fietsroute maakt deel uit van een hertekening door de provincie West-Vlaanderen van het recreatieve fietsaanbod in de provincie. De nieuwe fietsroute komt in de plaats van de vroegere Tabaks- en Kommiezenfietsroute.