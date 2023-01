Klokken uit Sint-Bertinuskerk gehaald voor restauratie toren: “We geven de Poperingenaren hun beiaard terug voor de Hoppefeesten”

Passanten konden dinsdagochtend niet naast de grote kraan kijken die stond opgesteld aan de toren van de Sint-Bertinuskerk in Poperinge. Het immense tuig diende om de klokken uit de kerktoren te halen, iets wat gezien de houtrot in het gebinte dringend nodig was. De beiaard van Poperinge werd in 1981 door de firma Paccard uit Frankrijk in kerktoren gehangen. In totaal zijn er 47 klokken met een totaalgewicht van bijna 4.800 kg. De zwaarste klok weeg 850 kg. Het zijn de specialisten van het bedrijf Royal Eijsbouts uit Asten in Nederland die de klus klaarden. De Nederlanders voerden in februari 2021 een gelijkaardige operatie uit met de klokken van het Belfort in Ieper. “De kleinste klokken brachten we met de lift naar beneden, maar de zwaardere exemplaren worden één voor één met de kraan naar de begane grond gebracht”, zegt Fien Sohier (27), projectingenieur bij het bouwbedrijf Artes Woudenberg. Dat is een aannemersbedrijf uit Brugge gespecialiseerd in het restaureren en renoveren van historische gebouwen. “Eenmaal alle klokken zijn verwijderd kunnen we beginnen met de restauratie van de lantaarn.”

Huisboktor

“De beiaardklokken moesten eruit om het hout deftig te kunnen herstellen”, aldus de projectingenieur. “De lantaarn kampt immers met heel grote waterproblemen. Door een verkeerde helling loopt het water naar binnen in plaats van naar buiten. Daardoor begint het hout te rotten. Ook stelden we vast dat er één balk is aangetast door de huisboktor.” De huisboktor is een kever waarvan de larve zich tegoed doet aan hout. Als er veel larven zijn, zijn ze de veelvraten zelfs in staat hele dakconstructies weg te vreten. “Onze timmerman gaat nu eerst plaatselijk balkherstel doen en zorgen dat de helling in orde is, zodat er geen water meer naar binnen vloeit”, aldus Fien Sohier. “Het is de bedoeling om tegen de Hoppefeesten (15, 16 en 17 september, nvdr) de klokken opnieuw in de toren op te hangen, zodat de Poperingenaren hun beiaard op tijd terug hebben.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De klokken werden netjes opgesteld voor de ingang van de kerk. © Henk Deleu

De klokken zelf zijn in goede staat en hoeven niet te worden hersteld, enkel de klokkenstoel moet een beetje worden aangepast. De klokkenstoel is de constructie waarin de klokken worden opgehangen. De beiaardklokken gaan mee naar Nederland, waar ze zullen blijven tot de toren is hersteld. Ondertussen werken de arbeiders verder aan de gevel, die momenteel volledig in de stellingen staat.

Sint-Baafskathedraal

Voor Fien Sohier ligt het project haar nauw aan het hart. “Ik ben zelf afkomstig van Poperinge en ben wel fier dit project te mogen doen”, zegt Fien. De jonge vrouw, die een diploma industrieel ingenieur op zak heeft, houdt van de combinatie bouwkunde en geschiedenis. “Het is ook daarom dat ik voor dit vak koos. Mijn eerste project was de Gentse Sint-Baafskathedraal, waar ik als assistent aan meewerkte. Daarna boog ik mij over de afgebrande kerk van Anzegem. Dat ik nu hier in Poperinge aan de slag ben, vind ik wel heel fijn. Ik ben trots op deze stad. Na Poperinge start ik op het kasteel van Beauvoorde, iets totaal anders.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Voor de restauratie van de westtoren van de Sint-Bertinuskerk worden de klokken uit de toren gehaald. © Henk Deleu

“We zijn tevreden dat deze renovatie volop bezig is, want het was echt wel dringend”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V). “Het is een dossier dat we al enige tijd opvolgen. Zo’n anderhalf jaar geleden stelden we echter vast dat de conditie van de toren snel achteruit ging en er actie nodig was. We dienden een dringend subsidiedossier in dat gelukkig werd goedgekeurd. Voor de restauratie van de rest van de kerk werd eveneens een dossier opgesteld, maar dat zal wellicht pas binnen een paar jaar worden uitgevoerd.”

Religieus erfgoed

In Poperinge vinden dit jaar ook werken plaats aan de zijgevel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. “We moeten denken aan de veiligheid, omwille van stukjes die naar beneden vallen bijvoorbeeld. Later zal ook de torenspits van die kerk worden aangepakt. Op die manier zorgen we voor ons religieus erfgoed.”

Volledig scherm De klokken werden één voor één uit de toren gehaald. © Henk Deleu

Volledig scherm De werken begonnen dinsdag in de vroege ochtend. © Henk Deleu

Volledig scherm De beiaard bestaat uit 48 klokken, waarvan de kleinste met de lift naar beneden werden gebracht. © Henk Deleu

Volledig scherm De toren van de kerk is 40 meter hoog. © Henk Deleu

