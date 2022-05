Kleuren en geuren in je tuin? Tuinhier Poperinge toont je hoe

Poperinge ‘Girls Night Out’ met Matteo Simoni en Conner Rousseau steunt psychisch kwetsbare jongeren: “Verlies van mijn beste vriend was zware klap”

Jeroen Crombez organiseert op 14 mei een Girls Night Out in jeugdcentrum De Kouter in Poperinge, om psychisch kwetsbare jongeren te steunen. “In 2018 verloor ik mijn beste vriend Simon Dequeker (22), dat zou niemand mogen meemaken”, zegt hij. Op de Girls Night Out zijn alvast de Vlaamse acteur Matteo Simoni en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau te gast.

