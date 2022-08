Klassieke muziek op Kunstenfestival Watou: “Van barok tot 21ste eeuwse muziek’

Watou/PoperingeWatou Live is een fijne mix van poëzie en muziek. Dit jaar is er ook een samenwerking met Klassiek!Beleven in de Westhoek. Zo staan er deze en volgende week drie klassieke concerten in de agenda van het festival.

Vandaag donderdag 18 augustus stelt Wouter Dewit zijn derde album ‘a place i need to be’ voor op het festival. Dewit is het uitgangsbord voor de Belgische neoklassieke pianomuziek. Waar de muzikant op zijn vorige albums vaak werkte met strijkers en elektronica, laat hij nu vooral de piano aan het woord. Wouter Dewit speelt om 15 uur en 17 uur in Kasteel De Lovie in Poperinge.

Op zaterdag 20 augustus is het de beurt aan het Ryelandt Trio. Het Ryelandt Trio brengt een interessant en boeiend repertoire van barok tot 21ste eeuwse muziek. In Watou focust het trio zich op muziek van de Bruggeling Joseph Ryelandt en Antwerpenaar Joseph Callaerts. Zaterdag aan het werk te zien in Kasteel Lovie om 15 uur en 17 uur.

Op woensdag 24 augustus is het dan de beurt aan Goggles met Five new Stories. Goggles is een energiek en speels duo dat je meeneemt op een vrolijk bruisende reis door een theatraal en hedendaags muziekrepertoire. Hun ‘Five new Stories’-project was te zien op het laureatenconcert van Supernova bezorgt kijkers een echte feelgood-ervaring. Dit concert vindt plaats in de Parochiezaal van Watou om 15 uur en 17 uur.

Per concert betaal je slechts 5 euro entrée. Tickets bestellen kan online of aan de deur de dag zelf.

