Kinderen van cafébazin ‘Mietje’ (53), na dodelijke val van trap: “Anderen een plezier doen, daar leefde mama voor”

Ieper Vrienden bouwen eerste Ieperse padelveld: “We hopen deze maand al te kunnen spelen”

Het is nog even wachten op de 4 padelterreinen die de stad Ieper laat aanleggen, maar voor drie jonge enthousiastelingen duurt het blijkbaar te lang. Het trio slaat de handen in elkaar en bouwt zelf een padelbaan in een loods in Elverdinge onder de naam De Padelver. “Ieperlingen hoeven nu niet kilometers ver op zoek te gaan naar een veld om hun sport te beoefenen.”

7 januari