Kinderen van cafébazin ‘Mietje’ (53), na dodelijk val van trap: “Anderen een plezier doen, daar leefde mama voor”

Poperinge Slaapkamer brandt uit in flat bij Suffis Reizen: vier mensen bevangen door rook

Een korte maar hevige brand heeft woensdagavond zware schade aangericht in een flat boven de kantoren van Reizen Suffis, langs de Europalaan in Poperinge. Volgens de brandweer raakten vier mensen geïntoxiceerd door de rook. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.

5 januari