Kijk ‘Cruella’ in CC Ghybe

‘Cruella’ is gebaseerd op het bekende personage uit de Disney-film ‘101 Dalmatiërs’. Estella is een jonge en slimme oplichtster die vastbesloten is naam te maken in de modewereld. Ze ontmoet al snel een stel dieven en samen bouwen ze een leven op in de straten van Londen. Maar wanneer Estella bevriend raakt met mode-legende Barones von Hellman, omarmt ze haar slechte kant en wordt ze de rauwe en op wraak beluste Cruella.

Kom kijken op dinsdag 4 april om 15 uur of 20 uur in Cultuur Centrum Ghybe in Poperinge. Een ticket kost 6 euro en koop je aan de deur of online. Een hapje of drankje is inbegrepen in de prijs.