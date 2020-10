Khaila (21) uit Poperinge raadt Het Geluid van Qmusic en wint 44.100 euro: “Het dringt nog niet helemaal door”

“Oh my god!!! Serieus? Echt waar, wauw!”, zo schreeuwde winnares Khaila (21) uit Poperinge het uit toen ze hoorde dat ze Het Geluid had geraden. Na meer dan een maand en 441 foute antwoorden werd Het Geluid van Qmusic maandagavond eindelijk geraden. Bijten op een flesje appelsap, aluminiumfolie van een botervlootje trekken of een foto maken met een wegwerptoestel… Het waren allemaal verdienstelijke pogingen, maar het was de 21-jarige huishoudhulp Khaila uit Poperinge die maandagavond het enige juiste antwoord gaf bij het Qmusic-avondspitsduo Sam De Bruyn en Vincent Fierens. Khaila heeft dankzij het openen van een plooimeter maar liefst 44.100 euro gewonnen.

Quote Mijn vriend Nico is metselaar en ook hij dacht dat het wel eens een plooimeter kon zijn. Alleen was ik bang dat het nog over dichtplooi­en kon gaan en niet over openen Winnares Khaila

Qmusic startte op maandag 14 september met Het Geluid. “Ik speelde eigenlijk al mee sinds het begin van Het Geluid en had verschillende potentiële antwoorden. Het openen van een pot mayonaise was mijn eerste idee en daar was ik lang overtuigd van”, lacht Khaila. “Daarna dacht ik aan schoenveters knopen. Na de hint van maandag in de krant ging het even richting aanpassen van een uurwerk of klok, maar ik had al vlug door dat het niet juist was. In de krant stond een foto van Het Geluid onder een microscoop. Ik begon zelf van enkele zaken foto’s te nemen en in te zoomen. Plots dacht ik aan een plooimeter. Mijn vriend Nico (27) werkt in de bouw als metselaar en thuis vond ik gelukkig nog een plooimeter. De ingezoomde foto leek erop en ook het geluid kwam goed overeen. Mijn vriend heb ik gebeld om te vragen of hij ook eens wou testen. Ook hij dacht het wel eens een plooimeter kon zijn”, zegt Khaila. “Ik heb er wel wat tijd in gestoken om het juiste antwoord te vinden. Waarom niet? Je wilt zo’n bedrag toch winnen? Mijn vriend zei wel dat ik niet teleurgesteld mocht zijn, mocht ik toch niet winnen”, lacht Khaila.

Volledig scherm De 21-jarige Khaila uit Poperinge mocht haar cheque gaan ophalen bij Maarten & Dorothee. © Qmusic

Appeltje voor de dorst

Toen Khaila werd opgebeld door Sam en Vincent tijdens hun radioshow was ze overtuigd van haar antwoord. “Op het moment van het telefoontje zat ik in de zetel met een plooimeter in mijn handen. Ik was er echt wel zeker van. Maar ik was ook bang dat het misschien het dichtplooien kon zijn en niet het openen van de plooimeter”, zegt Khaila. “Het is nog steeds niet doorgedrongen dat ik effectief 44.100 euro heb gewonnen. Ik schreeuwde het uit. Door mijn geschreeuw keek m’n dochtertje naar mij: mama, wat doe je nu? Het is een heel mooi bedrag. Vroeger kwam ik nooit iets te kort en als ik iets wilde, ging ik ervoor werken. Dit is een enorm mooie bonus. Een deel zet ik aan de kant voor m’n dochtertje Féline van 10 maanden oud. Als ze later oud genoeg is om op eigen benen te staan, heeft ze een appeltje voor de dorst. Een ander deel zal gebruikt worden om te sparen voor een huisje. Maar ik ga ook eens goed shoppen, de droom van elke vrouw. Het geld gaan we zeker niet door ramen en deuren gooien. Het bedrag wil ik het liefst naar boven zien gaan en niet naar beneden. 2020 is een slecht jaar geweest, maar hier kan niets tegenop.”

Beetje beschaamd

Dinsdagmorgen mocht Khaila haar cheque ophalen bij Maarten & Dorothee tijdens hun radioshow op Qmusic. “Nadat ik had gewonnen, vroegen ze mij wanneer ik de cheque kon ophalen. Op dinsdag heb ik altijd een vrije dag, dus dat kwam goed uit. Last minute zocht ik nog opvang voor mijn dochter, want op dinsdag gaat ze niet naar de crèche. Dinsdagmorgen trok ik dus richting Vilvoorde. Ik was een beetje nerveus en ook een beetje beschaamd omdat ik zo geschreeuwd had op de radio”, lacht Khaila. “Ik werd heel vriendelijke ontvangen. Zelf luister ik altijd naar Qmusic, dus ik vind het wel tof. Het is wel wat confronterend om mezelf nu zo vaak te horen op de radio als ze het winnende moment laten afspelen, maar tegelijk is het ook wel grappig om te horen hoe hard ik aan het roepen was.”

Volledig scherm De 21-jarige Khaila uit Poperinge raadt Het Geluid van Qmusic en wint 44.100 euro. © Khaila