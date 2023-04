Kantoor ontruimd nadat werken aan bouwput zorgen voor scheuren: “Geen acuut gevaar”

Achteraan het kantoorgebouw is een zaal die gebruikt wordt om carnavalskledij te stockeren. “Daar komt af en toe wel iemand langs”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Die persoon had zaterdag al enkele scheuren opgemerkt in de zaal. En toen hij vandaag opnieuw langs ging, zag hij dat het verergerd was.” De persoon verwittigde meteen alle instanties. “In het kantoorgebouw was één iemand aan het werken. Die persoon werkt voor alle veiligheid van thuis uit. Acuut instortingsgevaar is er niet, maar we willen geen enkel risico nemen.”