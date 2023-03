Kans op lichte regen en redelijk helder weer in Poperinge vanochtend

Legenda­risch café De Zon waar Festival Dranouter het levens­licht zag heeft na maanden leegstand nieuwe uitbater: “Café en festival gaan hand in hand”

Veel stamgasten van café De Zon in Dranouter liepen al maanden verloren nadat vorig jaar in mei de kroeg de deuren sloot. Ook tijdens de laatste editie van Festival Dranouter bleken heel wat festivalgangers fel ontgoocheld toen ze bij het afzakken naar het dorp voor een gesloten deur stonden. Maar nu is de ellende voorbij, want vanaf 1 april tapt David Chapelle (26) uit Ieper biertjes in de horecazaak. “Ik wil er iets meer een bruine kroeg van maken, maar ga ook niet te veel veranderen”, zegt hij.