Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Poperinge vanochtend

Opsporings­be­richt: politie zoekt daders van inbraak in Ko­men-Waas­ten

De politie is op zoek naar twee mannen die op zaterdag 3 december afgelopen jaar een diefstal met braak pleegden in Komen-Waasten, in de provincie Henegouwen. De feiten vonden plaats rond 16.40 uur in een huis in de Touquetstraat, op enkele tientallen meters van de Franse grens.