Journalist voor één dag of burgemeester ontmoeten: mondiale dag in LMC

Ieper Franse jongere veroor­deeld voor zwaar vandalisme in station van Ieper: “Hij had een gezwollen hand, maar beweerde dat maanden eerder te hebben opgelopen”

De rechter in Ieper veroordeelde een Fransman bij verstek tot 7 maanden gevangenisstraf voor zware vernielingen in het station in Ieper. Samen met 6 kompanen maakte de man serieus amok in de inkomhal. Twee van de daders werden in de kraag gegrepen, een van hen bleek minderjarig. Ook afgelopen vrijdagavond zorgden Franstalige jongeren voor problemen in het station.

7 maart