José (81) en Nelly (84) zien na 76 jaar soldaat terug die in WO II bij hen verbleef: “Hij nam me mee naar de speelgoedwinkel en kocht een jeep voor me”

Oostvleteren Kristof en Inge plannen renovatie van woning met een rijke geschiede­nis: “De verhalen gaan terug tot begin vorige eeuw”

13 januari Een stukje Engels krantenknipsel uit 1915 verstopt in de spouw van een houten muur, bevestigde bij Kristof Blieck en Inge Vos het vermoeden dat ze een huis met een verhaal hadden gekocht. Het pand in de Kasteelstraat in Oostvleteren was achtereenvolgens notariswoning, café en slagerij. Ondertussen passeerden tijdens de oorlog de soldaten aan het huis en werd het wellicht nog beschoten ook. De eigenaars willen het pand nu renoveren en maken daarvoor als eerste West-Vlamingen gebruik van de erfgoedlening.