Jonge vrouw maakt buiteling en komt met auto in weide terecht

A.S. Adventure opent donderdag winkel in Nieuwpoort: “De focus ligt op wandelen”

Vanaf donderdag kan je shoppen in een gloednieuwe winkel van A.S. Adventure in de Albert I-laan 251 in Nieuwpoort. Je vindt er alles wat je nodig hebt voor een deugddoende wandeling aan zee. Tom Ameloot, die al een filiaal runt in Veurne, zal ook de store in Nieuwpoort onder zijn vleugels nemen.