Johan laat je de Westhoek op maat beleven en proeven

PoperingeKomende zomer neemt Poperingenaar Johan Lefever met ‘Westhoek Découverte’ toeristen mee op pad. Het doel is om toeristen de Westhoek te laten proeven en beleven, op maat én in stijl.

Met ‘Westhoek Découverte’ wil Poperingenaar Johan Lefever toeristen onze Westhoek laten ontdekken in alle vrijheid en vooral op maat. “Ze gaan de Westhoek à la carte beleven. De nadruk ligt op creativiteit, originaliteit en exclusiviteit, en vooral het beleven en proeven van de Westhoek. Het wordt een combinatie van cultuur en gastronomie”, zegt Johan, die leerkracht Frans en gemeenteraadslid voor Open VLD in Poperinge is. “We werken samen met vaste partners. Zo is er Talbot House, bezoekboerderij ‘t Hoppecruyt, restaurant Amfora, Charmehotel Manoir Ogygia en de diensten voor toerisme in Poperinge – Ieper- Heuvelland – Veurne – Diksmuide.”

Via de website ‘Westhoek Découverte’ zal de toerist kunnen kiezen voor een bepaald thema. “Binnen dit thema kiest de toerist ‘puzzelstukken’. Enkele thema’s zijn ‘verhaal van bier en hop’, ‘genieten over de schreve’, ‘achter de schermen van WOI’, hinterland van Veurne-Diksmuide’ en ‘Van bergen tot de zee’. De toerist kiest en ik leg de puzzel. Alle combinaties uit ons aanbod zijn mogelijk. Wij luisteren naar de toerist en doen een voorstel op maat. We werken met 2 activiteiten per dagdeel.” Op de site worden ook enkele voorbeelden van arrangementen gegeven.” De toeristen (tot 6 personen) worden in een V-klasse Mercedes opgehaald.

Op ontdekking

“De nadruk ligt op het ontdekken van unieke adresjes waar de ‘couleur locale’ beleefd en geproefd wordt al of niet in combinatie met het gastronomisch aanbod van onze vele toprestaurants. We gaan samen op ontdekking, op découverte.. Ik breng de toerist naar die unieke locaties die hij vooraf heeft uitgekozen of waarover hij informatie heeft opgevraagd. De toerist beschikt over alle vrijheid: ontdekken met gids of zonder, met workshop of niet, met uitleg of niet, ontbijt en/of lunch en diner… Hij kiest ook zijn tijd en bepaalt zelf hoe lang hij op een locatie vertoeft”, zegt Johan.

“We zijn begonnen met de voorbereiding van ‘Westhoek Découverte’ in 2019. Covid gaf ons ruim de tijd om ons grondig voor te bereiden. De Westhoek met al zijn sites, zijn adressen, zijn unieke locaties, zijn horeca… Alles werd opgelijst vanuit alle mogelijke brochures, folders en diensten. Het aanbod blijven we uitbreiden en aanpassen. We blijven op zoek gaan naar datgene wat onze Westhoek uniek maakt voor de bezoeken, ook ‘over de schreve’. De website zal dan ook een aanbod voorstellen aan adressen, activiteiten, proeverijen, unieke ontdekkingen…” Voor meer informatie 0474/71.02.91 of info@westhoekdecouverte.be. Houd zeker www.westhoekdécouverte.be in de gaten, want de website lanceert binnenkort.