Jochen schreef zijn eerste roman ‘Stapel’: “Kaft is eerbetoon aan overleden grootvader”

“Ik schrijf vooral eigen reflecties en gedichten, eerder in het Engels. Dieperliggende woorden en zinnen, op zoek naar rust”, vertelt auteur Jochen Vanthourenhout (42). Hij woont met zijn twee kinderen in Poperinge en werkt in de non-profit als begeleider. Het begin van zijn boek ‘Stapel’ schreef hij jaren geleden al. Omwille van werk en gezin bleef dat idee even liggen. “Het idee achter het boek, met als thema onvruchtbaarheid en een gezin op zoek naar overlevingskansen, kreeg ik lang geleden al. Pas twee jaar geleden nam ik de prik weer op”, aldus Jochen.

Overleden grootvader

De roman ‘Stapel - overleven in een hongerige morgen’ werd uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. “De uitgeverij sprak me aan omdat ze ‘onbekende schrijvers’ meer kansen willen geven. Ik stuurde mijn script door en na enige tijd wachten kreeg ik plots telefoon. Het script werd goed bevonden. Het ontvangen van het eindresultaat was best bijzonder. Ik heb nooit geschreven met de intentie om mijn schrijfsels te delen, maar kijk, het boek is er…” Op de kaft prijkt een schilderij van Jochens overleden grootvader. “Het is een eerbetoon. De kleuren en vormen spreken mij aan. Een draaikolk naar een ‘ander bestaan, een dieper zijn’, dat zie ik erin”, aldus Jochen.

Het boek telt 322 pagina’s en kost 22,99 euro. Via www.boekscout.be, in de standaardboekhandel in Poperinge of via de website www.standaardboekhandel.be kan je een exemplaar bemachtigen.