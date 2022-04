Jochen schreef zijn eerste roman ‘Stapel’: “Kaft is eerbetoon aan mijn overleden grootvader”

“Het schrijven was een uitdaging die binnenin groeide. Ik heb vaak beelden en verhalen in mijn hoofd, het liefst zou ik ze visueel vastleggen. Schrijven blijft voor mij de kortste weg om wat binnenin doolt te doen opleven. Van nature ben ik eigenlijk geen schrijver, het is eerder uit noodzaak. Ik schrijf vooral eigen reflecties en gedichten, eerder in het Engels. Dieperliggende woorden en zinnen op zoek naar rust”, vertelt auteur Jochen Vanthourenhout (42). Hij woont met zijn 2 kinderen in Poperinge en werkt in de non-profit als begeleider.

Een vaag begin van het boek werd jaren geleden al geschreven. Omwille van werk en gezin bleef dat idee even liggen. “De context van het boek – onvruchtbaarheid en een gezin op zoek naar overlevingskansen - dateren al van een ganse tijd terug. Twee jaar terug deed een onverwachts keerpunt me de draad terug opnemen. Een proces van bewust tijd nemen”, aldus Jochen. “Bij de start had ik een leidraad voor ogen, maar veel krijgt vorm tijdens het schrijven en het herschrijven. Het is fictie, maar alles ontsprong vanuit bronnen die de eigen bron kleurden met indrukken en emoties; van pijn tot liefde en terug.”

Overleden grootvader

In stilte of met wat muziek op de achtergrond schrijft Jochen het liefst. De roman ‘Stapel - overleven in een hongerige morgen’ werd uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. “De uitgeverij sprak me aan omdat ze ‘onbekende schrijvers’ sneller een kans geven. Ik stuurde mijn script door en na enige tijd wachten kreeg ik plots telefoon. Het script werd goed bevonden en ik ging in zee. Het proces verliep in fasen en met de nodige ondersteuning. Het ontvangen van het eindresultaat was best bijzonder. Ik heb nooit geschreven met de intentie om te delen, maar kijk het boek is er…” Op de kaft prijkt een schilderij van Jochen zijn overleden grootvader. “Het schilderij is een eerbetoon. De kleuren en de draaiingen spreken mij aan. Een draaikolk naar een ‘ander bestaan, een dieper zijn’”, aldus Jochen.

Het boek telt 322 pagina’s en kost 22,99 euro. Via www.boekscout.be, in de standaardboekhandel in Poperinge of via de website www.standaardboekhandel.be kan je een exemplaar bemachtigen.