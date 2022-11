Jachtwachter voor rechter voor vergiftigen vossenwelpjes: “Niets bewijst dat hij het gif daar heeft gelegd”

Een dame die met haar hond was gaan wandelen in Alveringem, sloeg alarm nadat haar hond ziek was geworden door het eten van gif langs de weg. Ze had ook twee dode vossenwelpjes zien liggen waar gif was uitgestrooid. Meteen wees ze in de richting van de jachtwachter als mogelijke verdachte. “Hij snauwt wandelaars af die hun honden los laten lopen”, zei ze. Inspecteurs van Natuur & Bos stelden ter plaatse inderdaad de dode vossenwelpjes vast en stuurde ze op naar een labo. Daar bleek dat de welpjes wel degelijk gestorven waren door het gif en dat ook de hond ziek was geworden door het gif.

Toen de inspectiedienst nadien een huiszoeking ging uitvoeren bij de jachtwachter, snelde hij via een zijuitgang naar buiten. “Hij had een emmer met kippenkoppen met daarop roze korrels”, zegt het Openbaar Ministerie. “Die roze korrels bleken nadien gif te zijn. In zijn diepvriezer zaten nog eens 14 zakken met kippenkoppen. In een doos vonden ze gif terug. Volgens zijn advocaat bestreed hij daarmee een rattenplaag waar hij mee kampte. “Het gif bij hem thuis was een ander gif dan waaraan de vossenwelpjes zijn gestorven. Niets bewijst dat hij dat gif daar heeft gelegd. Het gif dat hij thuis had, was nog een oude doos die hij destijds in Aveve had gekocht en dat ondertussen vervallen is.” De 65-jarige man riskeert zes maanden effectieve celstraf en 1.200 euro boete. Vonnis op 5 december.