Internationaal Gregoriaans Festival Watou wordt tweedaags festival: “Dit jaar In Memoriam editie ter ere van overleden stichter Bernard”

Bernard Deheegher was de bezieler en voorzitter van het driejaarlijkse evenement ‘Internationaal Gregoriaans Festival van Watou’. Voor alle manifestaties samen lokte het festival ongeveer tienduizend bezoekers. De laatste editie vond plaats in mei 2018. Het globale festivalprogramma 2021 werd integraal verplaatst naar 2022. Op 13 oktober 2021 overleed Bernard bij hem thuis in Watou, waar hij liefdevol omringd werd door zijn gezin. Na rijp beraad heeft de Festivalorganisatie beslist om dit jaar de veertiende editie van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou om te vormen naar een tweedaagse ‘In Memoriam’ editie als eerbetoon aan het levenswerk van Bernard. “Het wordt een bijzondere editie, de eerste zonder papa die stichter en bezieler was en die aan het roer stond”, zegt dochter Bénédicte. Samen met haar broer Benoit en haar moeder Martine neemt ze de organisatie voor haar rekening.

Volledig scherm Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou mocht in 2019 de titel Ambassadeur van Poperinge in ontvangst nemen. Op de foto zien we bezieler Bernard Deheegher en zijn partner Martine De Bels. © Bernard Deheegher

“De organisatie van deze 14de editie was al heel ver. Toen papa kwam te overlijden, dachten wij ook even: ‘hoe gaan we dit aanpakken?’. De kennis die papa had, hebben wij niet. Alle aspecten, het overlijden van papa en de coronacrisis, deed ons beslissen om deze editie kleinschaliger te laten doorgaan”. Het Gregoriaans Festival Watou is doorgaans een 10-daagse waarbij er 450 professionele stemmen uit 26 koren en uit vier continenten worden verwelkomd in Watou. “De zwaarte van de organisatie ligt nu bij ons, terwijl dat vroeger bij papa was en wij hem ondersteunden waar we konden. Een 10-daagse organiseren zou voor ons niet haalbaar zijn. We willen klein beginnen, om alles onder controle te houden. Het is de eerste editie zonder papa, dus het leek ons ook gepast om er een herdenkingseditie van te maken.”

Volledig scherm Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou pakt deze maand uit met een ‘In Memoriam’ editie ter ere van overleden bezieler Bernard Deheegher. © rv

Gregoriaanse schola’s en ensembles

Op 25 en 26 mei aanstaande treffen acht hoogstaande Gregoriaanse schola’s en ensembles uit Europa en Azië elkaar in het West-Vlaamse grensdorp Watou. Alle concerten en liturgische vieringen gaan door in de Sint-Bavokerk. “De kwaliteit van de deelnemende koren en ensembles blijft onveranderd hoog en professioneel. Het Festival blijft het belangrijkste forum ter wereld voor dit muziekgenre. Het thema van deze In Memoriam editie van het Festival luidt: ‘Van verstilling tot ingetogen blijdschap’. Hiermee willen we expliciet onze bezieler en papa herdenken. De deelnemende ensembles en de talrijke bezoekers zullen de verstilling van het grensdorp Watou ten volle kunnen herontdekken. Daarnaast willen we eveneens een ingetogen blijdschap uitdragen, uit dankbaarheid, omdat we deze tweedaagse, met steun van velen, konden realiseren en om de Gregoriaanse revival, waarvoor papa steeds geijverd heeft, verder te stimuleren”, zegt Bénédicte.

De ensembles zijn enthousiast en bereidwillig om deel te nemen aan deze editie. “De deelnemers ontwikkelden immers een hechte band met het Festival en bouwden een diepe vriendschap op met papa. Het samenstellen van een concertprogramma rond het beschreven thema verliep in harmonie, net door de connectie die ze met hem deelden.”

Volledig scherm Ook Cum Jubilo treedt op tijdens de In Memoriam editie. De damesschola uit Watou werd in 1976 opgericht door Bernard Deheegher. © rv

Concertprogrammatie

Vox Clamantis uit Estland zal zijn concertprogramma invullen met een muzikale ode aan Maria. Graces & Voices geeft dan weer inhoud via de boodschap ‘SPES MEA’. Dit internationale vrouwelijke vocale ensemble bestaat uit professionele musici uit Oostenrijk, Wit-Rusland, Letland en Litouwen. “We hebben allemaal hoop nodig. De wereld heeft nu, meer dan ooit, hoop nodig. Eén van de boodschappen die papa via het Festival wilde brengen, was de mensen te laten ontdekken dat het Gregoriaans een bron van hoop kan betekenen”, aldus Bénédicte. “Nieuw bij deze veertiende festivaleditie is de deelname van het harmonieorkest ‘De Speelschare’, dat tijdens het openingsconcert in dialoog gaat met het Choeur Grégorien de Paris. Het orkest zal via een zelfgekozen repertoire op haar eigen manier een passende muzikale hulde brengen aan papa.” Uiteraard mag Cum Jubilo niet ontbreken op deze In Memoriam editie. De damesschola uit Watou werd in 1976 opgericht door Bernard Deheegher. Sinds 2011 wordt het koor geleid door Isabelle Theodon.

Naast de concerten zijn er ook drie liturgische vieringen. “Er wordt traditioneel een evenwicht tussen eucharistie en officie aangeboden. De slotvesper van het Festival, op donderdag 26 mei, worden door alle koren in unisono, één van hart en één van ziel, gezongen.” Op 25 mei wordt om 17 uur begonnen met de Eerste Vesper voor het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en een avondconcert om 20 uur. Op 26 mei start de Hoogdag om 10.30 uur met de Hoogmis. Om 15 uur is er het namiddagconcert gevolgd door de Plechtige Vesper om 17.30 uur. De volledige programmatie kan je nalezen op www.festivalwatou.be.