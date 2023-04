Inspraakvergadering in stadhuis: “Informatie over lopende dossiers”

Fietspaden laten op zich wachten: “Grote dossiers steeds opnieuw vooruit geschoven”

In Heuvelland uit oppositiepartij CD&V haar bezorgdheid over fietspaden die er maar niet komen. Volgens het gemeentebestuur is het vooral wachten op wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zo moet de project tussen De Klijte en Dikkebus, dat al in 2018 werd goedgekeurd, opnieuw worden bekeken. “Het blijft onze zorg om zoveel mogelijk veilige fietsverbindingen te creëren. Dat is zeer belangrijk voor onze jongeren”, aldus raadslid Debergh.