IN BEELD. Rollator ‘race’ zet tentoonstelling Belgisch loopkampioen in de kijker

Ieper Duck Race in Bellewaer­de Aquapark brengt 3.008 euro op voor Think Pink: “En hiermee stopt het niet”

Dit jaar bestaat de nationale borstkankerorganisatie Think Pink 15 jaar. De vereniging viert dat op 1 en 2 oktober in pretpark Bellewaerde, bij de start van Oktober Borstkankermaand. Om Think Pink te steunen organiseert het pretpark enkele acties, zoals een ‘duce race’ in Bellewaerde Aquapark. Dat leverde alvast 3.008 euro op.

8 september