Huiswerkklas zoekt begeleiders

VACATURE: Ben jij de journalist die wij zoeken in het zuiden van West-Vlaanderen

HLN gaat op zoek naar een halftijdse journalist in het zuiden van West-Vlaanderen. Ben jij op de hoogte van het reilen en zeilen in de driehoek Kortrijk-Ieper-Roeselare? Ken jij de leukste shoppingadresjes in Wervik? Breng jij met je vlotte pen het Dadipark in Dadizele terug tot leven op de meest bekeken nieuwssite van Vlaanderen? Of word jij straks onze verslaggever op Winkel Koerse, hét paardenevent op de openbare weg in het zuiden van de provincie. Lees dan vooral verder.