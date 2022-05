‘Huis van de Dichter’ zoekt auteurs die er een week willen werken

Poperinge Wat met N8 Ie­per-Veur­ne? “Deze aanpak leidt alleen tot stilstand”

Het dossier N8 sleept al jaren aan, maar het einde zou stilaan in zicht moeten zijn. Of toch niet? Vlaams Volksvertegenwoordigers Martine Fournier en Loes Vandromme (CD&V) vragen minister Peeters om duidelijkheid in het dossier van de N8, want het blijft volgens hen oorverdovend stil over de herinrichting.

25 mei