Huis onbewoonbaar nadat kampeergasbolletje ontploft

Rond 11 uur probeerde Rashad Al Obaidi (38) in de bergruimte van zijn kleine rijwoning een campingvuurtje met gas te installeren. “Ik had het net bij Action gekocht en wou het eens proberen”, vertelt hij. “Dat lukte niet meteen waarna ik terug naar de keuken ging.” Vriendin Cicilyn Rassalle uit Vlamertinge (Ieper) was op dat ogenblik in de living. “Plots hoorden we een knal en zagen we enkele vlammen”, klinkt het. “We keken geschrokken naar elkaar. De kleine gasfles van het campingvuurtje bleek ontploft. Door de luchtverplaatsing vlogen enkele dakpannen van het dak en verschoven enkele binnenmuren. Er is heel wat schade. Voorlopig verhuizen we naar mijn appartement in Vlamertinge. Huisvestingsmaatschappij De Mandel beloofde snel voor een andere woning te zorgen, want de herstellingswerken zullen wellicht een hele tijd in beslag nemen.”