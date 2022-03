Houblonesse Hopscheutenjenever is de beste jenever ter wereld

Eind januari maakte Sowepo bekend dat ze voor de tweede keer op rij goud had behaald met haar Houblonesse hopscheutenjenever op de World Gin Awards 2022. Dankzij het behalen van de titel ‘Beste Jenever van België’ mocht de jenever van Houblonesse ook meedingen naar de titel van ‘World’s Best Genever’ en ook die titel mag ze aan het rijtje toevoegen. “Het summum van alle mogelijke erkenningen voor onze hopscheutenjenever is zonder twijfel de titel van ‘Beste Jenever ter Wereld’. Het klinkt misschien cliché, maar het is de waarheid als we zeggen dat deze erkenning het toonbeeld is van nooit genoegen te nemen met wat je hebt”, zegt algemeen directeur Gunther Bamelis.