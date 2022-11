Hondenweide op weide van boer Jos: “Een plek waar je viervoeter zich kan uitleven”

“De weide biedt ongeveer 2ha losloopweide en is, behalve aan de ingang, omheind met een haag of prikkeldraad”, zegt Marjolein Six van vzw De Weij, de vereniging die ernaar streeft om het dorp leefbaar te houden voor de komende generaties. “Het is een plek waar je viervoeter zich naar vrij kan uitleven, snuffelen en spelen. Deze mooie groene locatie is voorzien van een gezellige picknick tafel. De weide is een aangename plek waar je hond zich op een relaxte manier vrij uitleven kan, waar mens en dier zich thuis voelen en zowel geestelijk als lichamelijk ontspannen.” De ingang is via Disbos, naast huisnummer 45. De toegang is gratis. Sympathisanten en fans van het concept kunnen steeds een gift doen op onze projectrekening IBAN BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting mits vermelding van volgende actiecode: ‘ACT-36862 / OGM: +++ 623/3686/20018 +++. Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 procent op het werkelijk gestorte bedrag. “We vragen iedereen om respect te dragen voor de omgeving en de buren. De vzw is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen”, aldus nog Marjolein.