Hinder in de Komstraat

Poperinge, Vleteren Poperingse en Vleterse peuters met de neus in de boeken

Poperinge en Vleteren zijn sinds 2015 twee van de 216 Boekstartgemeenten in Vlaanderen. Ouders die in zo’n gemeente wonen, krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek twee keer een boekenpakket voor hun kind naar school gaat, samen met informatie over voorlezen en de bibliotheek. In Poperinge-Vleteren kwam 64% van alle uitgenodigde gezinnen de bon inwisselen.

13 mei