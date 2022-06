Hilde Cuyt neemt roer CC De Spil over: “Starten met luisteren wat er leeft, wat de uitdagingen zijn”

CC De Spil is 25 jaar jong en straks aan zijn derde directeur toe. In 2007 volgde Dirk Cornelis Filip Strobbe op en nu geef Cornelis op zijn beurt de fakkel door aan Hilde Cuyt. “Het is al een tweetal jaar geweten dat we op zoek moesten naar een nieuwe directeur voor CC De Spil”, zegt cultuurschepen Mieke Vanbrussel (CD&V). “Maar uiteindelijk is Dirk nog aan boord gebleven tijdens corona. Tijdens de zoektocht naar een opvolger waren er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt verschillende sterke kandidaten. Dat toont dat het directeurschap van CC De Spil een mooie positie, een gegeerde functie is.”

Uiteindelijk wist Hilde Cuyt die weg te kapen. Zij is afkomstig uit Willebroek, maar woont al jaren in Wervik. De moeder van vier studeerde archeologie en cultuurmanagement en was eerst aan de slag bij de Vlaamse overheid, eerst vijf jaar als adviseur in de cel voor Cultuurbeleid en dan nog eens vijf jaar als teamverantwoordelijke in de afdeling Erfgoed. “De voorbije 11 jaar was ik erfgoedcoördinator bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7, met thuisbasis in Poperinge. Ik zette me in voor allerhande erfgoed- en cultuurprojecten in de zuidelijke Westhoek. Maar toen ik hoorde dat CC De Spil op zoek was naar een nieuwe directeur wist ik direct dat dit iets voor mij was. Ik polste ook wat in mijn netwerk en kreeg langs alle kanten het signaal dat dit een match was. Ik was ook getriggerd door het feit dat mijn voorganger hier 15 jaar aan de slag was. Dat toont de continuïteit, getuigt van expertise. Ik ben dan ook heel blij dat ik op 16 augustus hier aan de slag kan en het huis van binnen en buiten zal leren kennen. ”