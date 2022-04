Herstellingswerken in centrum Watou

Doorgaand verkeer zal verstoord zijn tijdens de herstellingswerken. Een omleiding is voorzien voor het verkeer vanuit Roesbrugge via de Callestraat en de Oude Provenstraat. Het verkeer vanuit Abele wordt afgeleid via de Oude-Poperingestraat. In de Douvieweg wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. Zo blijft het centrum bereikbaar en daarom geldt er ook een parkeerverbod in de Douvieweg aan de kant van de even huisnummers. Indien de weersomstandigheden gunstig blijven zijn de werken binnen de week afgerond.