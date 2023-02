Herstellingswerken Frans-Vlaanderenweg

Mijntelco Je televisie­op­na­mes bewaren? Dat kan maximum 60 dagen, maar bij deze providers kan het tot één en zelfs drie jaar na datum

Tv-kijken kan tegenwoordig op heel wat manieren: met de klassieke decoder, via een tv-app van je provider of via streamingdiensten van de verschillende zenders. Elke manier heeft zijn voor- en nadelen. Mijntelco.be zocht uit welke opties het interessantst zijn, afhankelijk van hoe jij het liefst tv kijkt.