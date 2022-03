Herbeleef jeugdjaren Dirk Frimout in escaperoom

“De verjaardag van Dirk Frimout was vorig jaar het symbolische startschot van het ruimtejaar in Poperinge, dat eindigt met de 30ste verjaardag van zijn ruimtevlucht. Op het programma stonden onder andere een ruimtewandeling met doe-opdrachten, een sterrenkijkdag in samenwerking met Astrolab Iris, een vernieuwd monument op de rotonde in de Casselstraat, een nieuwe zonnewijzer en een voorstelling van Hetty Helsmoortel, wetenschapswatcher van de VRT”, vertelt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Als afsluiter van het themajaar wordt een escaperoom ingericht op de Vroonhofsite. “Deelnemers beleven een stukje van de jeugdjaren van Dirk Frimout in zijn oude klas in de voormalige RMS en in het wetenschapslokaal van de NASA. Je krijgt een uur de tijd om alle opdrachten tot een goed einde te brengen en uit de escaperoom te ontsnappen.” Deelnemen kan van 2 tot 16 april. Je schrijft in met een groep van maximum 6 personen en betaalt samen 15 euro. Ook kinderen vanaf 10 jaar kunnen meespelen. Schrijf vooraf in en reserveer een tijdslot via www.poperinge.be/ruimtejaar.