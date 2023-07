Help jij dementie bespreekbaar maken? “Plaats een gedicht op jouw raam”

Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend: Average Rob, Flip Kowlier, De Dolfijn­tjes… toparties­ten op tal van festivals

Voor veel mensen wenkt een welverdiend zomerverlof. Om in vakantiestemming te komen, zijn er in het weekend van 15 en 16 juli tal van festivals in jouw buurt. En voor wie zin heeft in een uitsmijter, is er een verrassende camping. We doken voor u de activiteitenkalender in en verzamelden vijf tips.