Heilige Maagd Maria na twee jaar opnieuw te zien in ommegang: “Na een winterslaap van twee jaar”

Kemmel/Westouter/Houthulst/Kortrijk IJsbedrijf Surprice opent salon in voormalig Labyrint: “En binnenkort zijn we te vinden in Kortrijk”

Het ijsjesbedrijf Surprice uit Houthulst blijft groeien. Afgelopen weekend vond de grote opening plaats van het nieuwe salon in het centrum van Kemmel, terwijl ook in Westouter een vestiging te vinden is. “Had men mij enkele jaren geleden gezegd dat ik op twee toplocaties in Heuvelland ijsjes aan de man zou brengen, dan had ik dat weggelachen”, aldus zaakvoerder Christof Thorrez. Ondertussen werd in Kortrijk een bestaande ijsjeszaak overgenomen.

21 juni