Heemkring ‘Aan de Schreve’ organiseert vertelavond rond Waterloo: “Verhaal van de kleine man tegen het decor van de grote gebeurtenissen van toen”

“We besteden speciaal aandacht aan het verhaal van van streekgenoten zoals Jean-Baptiste Ryon uit Proven”, klinkt het bij de heemkring. “Wat maakte hij mee als kurassier (cavaleriesoldaat, nvdr) van Napoleon tussen 15 juni en 18 juni 1815?” Ook de Franse generaal Durutte die begraven ligt op de stedelijke begraafplaats te Ieper komt aan bod. “Maar het is evengoed het verhaal van jongens, ook uit de Westhoek, die jaren gevochten hadden voor Napoleon en die bij het aftreden van de keizer ontslagen werden uit het Franse leger, daarop dienst namen in het nieuwe Nederlands-Belgische leger en in Waterloo oog in oog kwamen te staan met hun vroegere strijdmakkers. Tal van oud-strijders hebben zich op latere leeftijd laten fotograferen, al dan niet in uniform, en van sommigen kon hun verhaal nog gedeeltelijk gereconstrueerd worden via de regimentsdagboeken.”